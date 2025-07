Bennacer Milan, assist di Theo Hernandez al club rossonero? Sondaggio concreto, gli aggiornamenti

Bennacer Milan, l’Al Hilal, nuova squadra di Theo Hernandez, ha fatto un sondaggio concreto per Ismael Bennacer, in uscita dal club rossonero

Le voci di mercato Milan si fanno sempre più insistenti, e al centro dell’attenzione c’è Ismaël Bennacer, centrocampista roccioso del Milan, che potrebbe presto intraprendere una nuova avventura lontano da San Siro. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’Al-Hilal, la potenza saudita guidata dall’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, avrebbe mosso i primi passi per assicurarsi le prestazioni del mediano algerino.

L’interesse dell’Al-Hilal non sembra affatto casuale. Si parla di un sondaggio concreto da parte del club di Riad, e un fattore chiave in questa trattativa potrebbe essere la presenza di Theo Hernández. L’ex compagno di squadra di Bennacer al Milan, anch’esso approdato all’Al-Hilal in questa sessione di mercato, starebbe infatti sponsorizzando attivamente l’arrivo del centrocampista. Un legame forte e un’intesa già consolidata sul campo potrebbero facilitare l’adattamento di Bennacer in un campionato e in una cultura calcistica differenti.

La situazione di Bennacer al Milan appare sempre più complessa. Nonostante un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2027, sembra che il giocatore sia fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan ha evidentemente portato a una ridefinizione delle gerarchie e delle strategie, e Bennacer, colonna portante della squadra nelle stagioni precedenti, sembrerebbe non rientrare più nei piani del tecnico livornese. Questa rottura, se confermata, spianerebbe la strada a una sua cessione, con l’Al-Hilal in prima fila per accaparrarsene le prestazioni.

Per l’Al-Hilal, l’acquisizione di Bennacer rappresenterebbe un ulteriore tassello di prestigio in una campagna acquisti già ricca di nomi altisonanti. Sotto la guida di Simone Inzaghi, il club saudita sta costruendo una squadra estremamente competitiva, con l’obiettivo dichiarato di dominare la scena calcistica asiatica e di farsi valere anche a livello internazionale. L’esperienza, la visione di gioco e la capacità di recupero palla di Bennacer sarebbero un valore aggiunto fondamentale per il centrocampo dell’Al-Hilal, offrendo a Inzaghi nuove opzioni tattiche e una maggiore solidità nel reparto nevralgico del campo.

Dal punto di vista di Bennacer, il trasferimento in Arabia Saudita potrebbe rappresentare una nuova sfida stimolante e l’opportunità di essere nuovamente un protagonista indiscusso. Dopo anni di successi e un ruolo centrale al Milan, affrontare un nuovo campionato e contribuire alla crescita di un club ambizioso come l’Al-Hilal potrebbe ridare nuova linfa alla sua carriera. Resta da vedere come si evolveranno le trattative tra le due società e quale sarà la volontà definitiva del giocatore, ma le premesse per un addio di Bennacer al Milan sembrano ormai solide.