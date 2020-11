Bennacer, migliore in campo: quando entra si vede subito la differenza

Bennacer, entra e cambia volto al match con una prestazione sicuramente migliore di Tonali, sostituito dal Pioli al minuto sessantuno

IL MIGLIORE- Secondo Gazzetta dello sport, Bennacer contro il Lille è stato il migliore pur entrando dalla panchina (6): “E’ l’unico sufficiente fra i rossoneri, e questo la dice lunga sulle condizioni in cui si ritrova in campo dopo l’intervallo. Rispetto a Tonali se non altro prova a cucire gioco e a mandare in porta i compagni. Lucido“.