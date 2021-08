Bennacer, lavoro da casa e pronto a tornare appena possibile dopo la positività al Covid riscontrata nelle ore precedenti alla gara di Nizza

Gazzetta dello sport di questa mattina spiega la situazione relativa al mediano algerino: "Il Covid ferma Bennacer: in isolamento".

IL PUNTO- “Oggi si allena a casa- si legge a pag. 24- Ismael Bennacer ha il Covid. Lo ha comunicato il Milan ieri mattina, poco prima della partenza per Nizza: «Bennacer non è stato convocato in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana – si legge nella nota –. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa. Si precisa che Ismael non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorso contro il Modena”.