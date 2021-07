Bennacer: «Sono positivo da inizio settimana, spero di tornare presto»

Attraverso un post sui suoi canali social Ismael Bennacer ha annunciato la sua positività al Coronavirus. Le sue parole

Ismael Bennacer parla attraverso i suoi profili social dopo la notizia della sua positività al Coronavirus. Le sue parole: «Sono risultato positivo al COVID a inizio settimana. Sono in isolamento e mi alleno a casa. Spero di tornare presto in campo. Grazie per i vostri messaggi.»