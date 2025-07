Calciomercato Milan, Albertini consiglia Tare: «In attacco prenderei lui ad occhi chiusi. E su Ricci...»

Calciomercato Milan, Demetrio Albertini, leggenda rossonera, ha consigliato Vlahovic a Tare ed elogiato il colpo Ricci

L’aria di cambiamento soffia forte in casa Milan. Con l’arrivo del nuovo tandem Tare e Allegri, il club rossonero sta plasmando la squadra per la prossima stagione. A commentare le prime mosse di mercato è un nome che al Milan ha lasciato un’impronta indelebile: Demetrio Albertini. L’ex centrocampista, colonna del Milan e poi anche del Barcellona, ha rilasciato un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, esprimendo il suo parere su acquisti e obiettivi.

Ricci: Un Nuovo Metronomo per il Milan?

L’attenzione si è subito spostata sull’acquisto di Samuele Ricci, presentato ieri in rossonero. Albertini non nasconde il suo entusiasmo: “Per me si tratta di un’idea stupenda che mi riporta alla mente l’investimento fatto qualche anno fa per Tonali.” Un paragone importante, che sottolinea la fiducia riposta nel giovane centrocampista. Ma il paragone si spinge oltre, toccando corde personali per Albertini: “Ricorda Albertini? Per quel che riguarda l’opportunità che ha a disposizione sì. Quando sono arrivato al Milan, giocavo qualche metro più avanti, ma poi sono arretrato e sono diventato un metronomo come lui. Io forse avevo più lancio lungo e più filtranti, ma Ricci è bravissimo a dettare i tempi alla squadra.” Una benedizione non da poco per Ricci, che si trova addosso l’etichetta di potenziale nuovo Albertini, quantomeno per il ruolo e le prospettive. La capacità di dettare i tempi e la visione di gioco sembrano essere le caratteristiche che hanno convinto Albertini della bontà dell’acquisto.

Vlahovic al Milan: Un’Occasione da Non Perdere per Albertini

Il piatto forte dell’intervista, come anticipato, è l’analisi sul futuro dell’attacco rossonero e in particolare il nome di Dusan Vlahovic. Con Gimenez che non ha convinto appieno nella sua prima parte di avventura milanista (“Presumo che il Gimenez visto da febbraio in poi non sia quello “vero” anche perché è difficile inserirsi in pochi giorni in una nuova formazione.”), la necessità di un nuovo numero 9 di peso è chiara. Ed è qui che Albertini si sbilancia con decisione su Vlahovic, dato in uscita dalla Juventus: “A me non dispiace. Il Vlahovic che ho visto alla Fiorentina lo prenderei a occhi chiusi. Ripeto: a occhi chiusi.“

Una dichiarazione forte, che rivela la stima che Albertini nutre per il potenziale dell’attaccante serbo. Il ricordo del Vlahovic devastante visto con la maglia della Fiorentina è ancora vivo e nitido nella mente dell’ex campione. Tuttavia, l’esperienza alla Juventus ha lasciato qualche segno e qualche dubbio: “Dopo l’esperienza alla Juventus, qualche dubbio in più mi è venuto, ma uno come Vlahovic, se messo nelle condizioni giuste, al Milan sono convinto farebbe bene.” Questa precisazione è cruciale. Albertini riconosce che il periodo bianconero di Vlahovic non è stato sempre scintillante, ma è convinto che, se inserito in un contesto tattico adeguato e supportato dalla squadra, il centravanti serbo possa tornare ai livelli che lo hanno reso uno dei più temibili attaccanti della Serie A. La sua fisicità, la sua capacità di finalizzazione e la sua presenza in area potrebbero essere esattamente ciò di cui il Milan ha bisogno per fare il salto di qualità e lottare per i vertici. La fiducia di Albertini in Vlahovic è tangibile, suggerendo che un investimento sull’attaccante della Juventus potrebbe ripagare ampiamente i rossoneri. Sarà Vlahovic il nuovo bomber su cui il calciomercato Milan punterà per le prossime stagioni? Le parole di Demetrio Albertini sembrano suggerire che sarebbe una mossa vincente.