Bennacer e Chukwueze disponibili anche per il Cagliari? Le novità

Bennacer e Chukwueze disponibili anche per il Cagliari? Attese novità in giornata dalle rispettive federazioni

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha parlato anche di Bennacer e Chukwueze e delle trattative che il Milan sta conducendo con la federcalcio algerina e nigeriana per trattenerli almeno fino alla partita col Cagliari in Coppa Italia.

Secondo quanto si apprende già in giornata sono attese novità in un senso o nell’altro: i rossoneri restano in attesa.