Benitez si sbilancia sulla corsa Scudetto: «Allegri è una garanzia per il Milan, ma quei punti persi…»

Benitez, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della corsa Scudetto e del Milan di Allegri

Il panorama della Serie A si accende in vista del big match, e una voce autorevole come quella di Rafa Benitez ha analizzato lo stato di salute delle big del nostro campionato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ha sottolineato come la sfida per il vertice sia ormai un affare consolidato tra realtà ben precise. Secondo Benitez, infatti, Inter e Napoli continuano a essere le assolute protagoniste del torneo, confermando un trend che dura ormai da un lustro grazie a una programmazione societaria d’eccellenza.

Il tecnico ha voluto lodare il lavoro svolto dietro le quinte dai vertici dirigenziali, citando espressamente i meriti di figure come Marotta e De Laurentiis. La continuità ad alti livelli di queste due squadre non è figlia del caso, ma di una visione chiara: «Penso che Inter e Napoli siano ancora e di nuovo le protagoniste, come sta succedendo ormai da circa cinque anni. Due scudetti a testa rappresentano la testimonianza di quello che è stato realizzato dai manager, dai calciatori e dagli ambienti», ha dichiarato l’allenatore.

Benitez, l’insidia rossonera e l’effetto Allegri sulla classifica

In questo duopolio, l’unica forza capace di inserirsi con costanza è stata quella rossonera. Benitez ha infatti evidenziato come il Milan sia stato l’unico club in grado di spezzare il dominio recente delle avversarie. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo è stato visto come una mossa strategica fondamentale per ridare stabilità all’ambiente dopo le difficoltà della passata stagione. Tuttavia, non mancano le critiche costruttive per la squadra che attualmente occupa la seconda posizione in classifica.

Nonostante la solidità ritrovata, l’ex allenatore di Napoli e Inter ha messo in guardia i rossoneri sulla gestione della continuità nei risultati. Sebbene Allegri rappresenti una certezza tecnica, i passi falsi contro le cosiddette “piccole” potrebbero pesare sul traguardo finale: «Avere aggiunto Allegri, dopo le disavventure della stagione scorsa, è stata una garanzia. Ma troppi punti persi – ed è successo pure con il Genoa – diventano un problema». La lotta per lo Scudetto resta dunque apertissima, ma la gestione degli errori gratuiti sarà il vero ago della bilancia.