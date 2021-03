Benitez: «Istanbul? Non fu fortuna, il Milan era una grande squadra»

In un’intervista ai microfoni del Daily Mirror, Rafa Benitez torna sulla celebre finale di Istanbul contro il Milan

Rafa Benitez torna sulla finale di Istanbul del 2005. Ecco le dichiarazioni dell’allora allenatore del Liverpool: «La gente parla di quella sera come se fossimo stati fortunati. Io non sono per nulla d’accordo, anche alla luce del bel percorso che abbiamo svolto. Il Milan era una grande squadre, aveva giocatori straordinari, ma noi sapevamo di potercela fare. Non eravamo arrivati fin lì per caso.»

«Non dobbiamo dimenticare che nei quarti di finale abbiamo affrontato anche la Juventus, che era una squadra di alto livello, difficile da affrontare soprattutto dal punto di vista tattica. Tuttavia, più si andava avanti e più la fiducia cresceva. Abbiamo giocato anche contro il Chelsea: una delle squadre più forti d’Inghilterra e d’Europa in quel momento. La mia squadra, però, aveva tanta determinazione e non mollava mai.»