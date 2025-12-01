Bazzani analizza così i pregi del Milan di Allegri. Rossoneri in vetta con il Napoli, ma...

Bazzani parla così del Milan di Allegri. I pregi della squadra rossonera e quella vetta condivisa con il Napoli: le sue parole

Il Milan è matematicamente certo di concludere la tredicesima giornata di campionato al primo posto in classifica. Nonostante manchi il risultato del Bologna, che in caso di vittoria rimarrebbe comunque alle spalle, i rossoneri condividono la vetta con il Napoli, uscito vincitore per 1-0 dall’Olimpico contro la Roma. Dopo la pausa per la Coppa Italia infrasettimanale, il Milan affronterà in campionato una serie di incontri contro squadre che occupano posizioni più basse in classifica, un cammino che si estenderà fino a dopo Natale, con l’eccezione del Como, attualmente più in alto nella graduatoria.

A commentare il momento d’oro dei rossoneri e le ragioni del successo è intervenuto l’ex giocatore Fabio Bazzani.

Bazzani: «Ridare Ordine, Mentalità e Meno Superficialità»

Durante il programma Fuoriclasse su DAZN, Fabio Bazzani ha individuato nel cambio di approccio la chiave del successo del Milan. Secondo l’ex giocatore, il merito principale va al «grande lavoro è stato ridare ordine al Milan, mentalità e meno superficialità». Bazzani ha sottolineato come la squadra fosse afflitta da «tanta superficialità» e «troppo disorganizzazione» nella scorsa stagione. Oggi, la situazione è ribaltata: «Di sicuro se il Milan fa un errore, lo fa tecnico e non di mentalità». Per Bazzani, la ripartenza del Milan doveva necessariamente fondarsi su una solidità mentale, regole e organizzazione, elementi che ora sono sotto gli occhi di tutti.