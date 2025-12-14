 Bartesaghi ha parlato a Dazn dopo Milan Sassuolo
Connect with us

HANNO DETTO

Bartesaghi a Dazn: «Felice per la doppietta, ma rammaricato per il pareggio. Sull’abbraccio con Corradi…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Bartesaghi

Bartesaghi, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Sassuolo

Davide Bartesaghi, al termine di Milan-Sassuolo, match valevole per la 15esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla doppietta: «Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister».

Sulla difficoltà dei gol: «Il primo gol è quello più difficile, avevo tanta pressione davanti. Ci ho creduto e ho dovuto solo spingerla in porta».

Sull’esperienza con il Milan Futuro: «Molto importante, anche per gestire la pressione degli stadi. Sono venuti fuori dei miglioramenti e sono comunque contento di questo».

Sull’abbraccio con Corradi: «C’è il rammarico che i miei due gol non siano serviti per i tre punti. Corradi mi aveva chiesto di fargli un gol e ci siamo abbracciati per quello».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.