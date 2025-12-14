Bartesaghi a Milan Tv: «Sarà una partita difficile, ma questa cosa sarà fondamentale…»

Bartesaghi, difensore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv a pochi minuti dall’inizio di Milan-Sassuolo

Il giovane terzino del Milan, Davide Bartesaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV nel prepartita della sfida contro il Sassuolo, in programma oggi a San Siro. Il difensore ha analizzato le difficoltà che la squadra dovrà affrontare contro gli avversari.

Bartesaghi ha definito la gara come una partita difficile, sottolineando le qualità degli emiliani. “Loro sono bravi e veloci, hanno l’abitudine di correre molto sulle fasce e giocare tanto larghi,” ha spiegato, evidenziando la necessità di una prestazione di alto livello, soprattutto nella fase difensiva.

Secondo il giovane milanista, sarà cruciale per il Milan fornire una “grande prestazione anche a livello difensivo” per contenere le folate avversarie. L’organizzazione e la tenuta dietro saranno elementi chiave per portare a casa un risultato positivo.

Il fattore determinante per l’esito della partita, tuttavia, resta l’approccio iniziale. “È fondamentale l’approccio, più di ogni cosa,” ha ribadito Bartesaghi, trasmettendo il messaggio ricevuto dall’allenatore. Il consiglio del mister è chiaro: la squadra dovrà scendere in campo e giocare “con serenità e tranquilli”. L’obiettivo è quello di approcciare il match con la giusta mentalità per imporre subito il proprio gioco.