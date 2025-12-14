 Bartesaghi parla così a Milan Tv dopo Milan Sassuolo
HANNO DETTO

Bartesaghi a Milan Tv: «Un sogno segnare con questi colori. Un peccato aver mancato la vittoria»

Bartesaghi

Bartesaghi, difensore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv alla conclusione di Milan-Sassuolo

Davide Bartesaghi, alla conclusione di Milan-Sassuolo, match valevole per 15esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sui due gol: «Sono molto felice, è un sogno per me giocare e segnare con questi colori. Mi vengono i brividi, ma sono anche dispiaciuto per la mancata vittoria della squadra, è stato un peccato».

Sulla dedica per i gol: «Il gol lo voglio dedicare a Corradi che ha sempre creduto in me, e quindi allo staff e a tutti. Ci tengo anche ai miei due migliori amici, che sono venuti qui allo stadio, sono molto felice».

