Bartesaghi, l’ultima pepita di Allegri e del Milan: il terzino cresce a vista d’occhio e spunta l’aneddoto con Gattuso

Bartesaghi, il terzino classe 2005 del Milan cresce a vista d’occhio e si sta imponendo a sinistra: Gattuso lo monitora per la Nazionale

Davide Bartesaghi continua a far parlare di sé e, con la sua prestazione contro la Fiorentina, ha dimostrato all’Italia intera perché club stranieri di primo piano e la Roma stessa si siano interessati a lui durante le recenti finestre di mercato.

Il giovane terzino Rossonero ha messo in mostra in campo due qualità che lo rendono un elemento di sicuro avvenire per il Milan di Allegri. La prima è la sua solidità difensiva: Bartesaghi si è dimostrato un elemento affidabile e ben posizionato, capace di non andare in affanno anche in partite ad alta tensione, sopperendo all’assenza di Estupinan.

Bartesaghi, spunta il retroscena con Gattuso

La seconda qualità è il suo cross mancino sottovalutato. Il piede sinistro di Bartesaghi è una potenziale arma offensiva che può creare pericoli costanti nell’area avversaria, aggiungendo imprevedibilità alla manovra del Milan.

L’attenzione sul giovane talento non si limita ai club, ma si estende anche alla Nazionale. La Gazzetta.it riporta infatti che Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana, durante la sua recente visita a Milanello, ha chiesto informazioni ad Allegri proprio su Bartesaghi. Un segnale inequivocabile, interpretato come un “lo tengo d’occhio” da parte del selezionatore azzurro.

La sua crescita esponenziale, confermata dalla fiducia concessagli da Allegri nelle ultime uscite, posiziona Bartesaghi come uno dei migliori prospetti del vivaio Rossonero, con un futuro che lo vede al centro dei piani del Milan e potenzialmente, a breve, anche della Nazionale.