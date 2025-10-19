Milan Fiorentina, Allegri lancia Bartesaghi a sinistra: fiducia totale del tecnico, sostituirà lui nella sfida di San Siro

Connect with us

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Bartesaghi

Milan Fiorentina, con l’assenza di Estupinan per infortunio sarà Davide Bartesaghi a giocare come quinto a sinistra a centrocampo

L’emergenza infortuni del Milan si estende anche alla fascia sinistra, dove Pervis Estupiñán non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata con la Nazionale. Dopo aver saltato la Juventus per squalifica, l’esterno ecuadoriano non sarà disponibile neanche per la sfida di questa sera contro la Fiorentina.

Al suo posto, Massimiliano Allegri è pronto a schierare nuovamente Davide Bartesaghi, un giovane prodotto del settore giovanile Rossonero. Il classe 2005 è reduce da una sosta più che convincente con l’Under 21 italiana, dove ha mostrato grande maturità.

Per Bartesaghi si tratta già della terza presenza da titolare in questa stagione in tutte le competizioni (se si conteggia anche la Coppa Italia), la quarta in assoluto. La sua conferma in campo, nonostante la giovane età, testimonia la fiducia che Allegri ripone nelle sue qualità per affrontare l’emergenza.

