Bartesaghi a Sky: «Sento la fiducia di tutti. Il mio segreto è questo...»

Intervistato a Sky Sport, Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato subito dopo il match tra Milan e Lazio, vinto dai padroni di caso per 1-0 con gol di Rafael Leao. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

Bartesaghi e le sue parole dopo Milan Lazio

«Ho la fiducia di tutto lo staff, della squadra, e questo mi aiuta. Poi bisogna sempre migliorare ma lo faccio giocando e imparando dai miei compagni. La base è avere fiducia in sé stessi. Anche i miei compagni mi aiutano e mi danno una mano. Sono sempre sereno, io penso solo ad allenarmi e a giocare a calcio».