Bartesaghi: «Serviva più coraggio, cambiare atteggiamento. Oggi meno tiri ma più cinici»

Published

31 minuti ago

on

By

Bartesaghi

Bartesaghi, autore di un’altra buona partita, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara tra Como e Milan

Al termine di Como-Milan, match chiuso sul risultato di 1-3, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida decisa dalle parate di Mike Maignan e dalle giocate di Adrien Rabiot. Queste le sue dichiarazioni:

IL DISCORSO NELLO SPOGLIATOIO«Serviva più coraggio, cambiare atteggiamento, c’è stato chiesto di fare una prova fisica importante».

SIAMO STATI PIU’ PRECISI«Era fondamentale fare una partita di questo genere sotto il punto di vista caratteriale, oggi abbiamo fatto meno tiri ma siamo stati più precisi, quindi meglio così».

