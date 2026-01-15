Bartesaghi: «Serviva più coraggio, cambiare atteggiamento. Oggi meno tiri ma più cinici»

Bartesaghi, autore di un’altra buona partita, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara tra Como e Milan

Al termine di Como-Milan, match chiuso sul risultato di 1-3, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida decisa dalle parate di Mike Maignan e dalle giocate di Adrien Rabiot. Queste le sue dichiarazioni:

IL DISCORSO NELLO SPOGLIATOIO – «Serviva più coraggio, cambiare atteggiamento, c’è stato chiesto di fare una prova fisica importante».

SIAMO STATI PIU’ PRECISI – «Era fondamentale fare una partita di questo genere sotto il punto di vista caratteriale, oggi abbiamo fatto meno tiri ma siamo stati più precisi, quindi meglio così».