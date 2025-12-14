Bartesaghi a DAZN: «Serve l’atteggiamento giusto, oggi non sarà facile. Ecco cosa ho regalato a Jashari»

Bartesaghi, terzino del Milan, ha parlato a DAZN nell’immediato pre-partita della gara odierna contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Davide Bartesaghi, titolare anche oggi nel lunch match contro il Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre-partita.

Interrogato sulla sua scaramanzia e sulla storicità dell’avversario odierno, il giovane difensore ha risposto:

PARTITA – «Sono un po’ scaramantico, ho i miei riti personali da svolgere prima della gara. Dobbiamo approcciare il campo con la stessa intensità delle sfide precedenti, perché sono gare che si assomigliano: è cruciale entrare con la mentalità corretta e dare tutto quello che abbiamo».

Bartesaghi ha poi rivelato un aneddoto riguardante il Secret Santa organizzato a Milanello:

REGALO A JASHARI – «Ho regalato un maglione a Jashari, come gesto di benvenuto in Italia. Mi ha fatto piacere che mi abbia confermato di aver gradito molto il dono».