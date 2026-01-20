Barsotti sulla corsa Scudetto: «Il Napoli deve fare attenzione alla mediana, il mercato è cruciale. Ero a San Siro e posso dirvi che al Milan manca questa cosa»

Barsotti sulla corsa Scudetto: l’analisi del giornalista Dazn a Radio Tutto Napoli su Milan, Inter e Napoli, rivali per il titolo. Ecco cosa ha detto

Giovanni Barsotti, giornalista di DAZN, ha parlato a Radio Tutto Napoli della corsa Scudetto e della situazione delle squadre di vertice, in particolare Napoli, Inter e Milan. Analizzando le difficoltà attuali dei club, Barsotti ha sottolineato come il carico di partite e le energie spese in Supercoppa stiano influenzando le prestazioni, mettendo in evidenza anche le problematiche del Napoli a centrocampo.

Secondo Barsotti, sebbene l’Inter stia comunque vincendo, i risultati sono risicati, mentre il Bologna ha iniziato a vivere un periodo di crisi. Per quanto riguarda il Milan, pur non giocando le coppe, sta pagando un po’ in termini di energie. Barsotti ha poi focalizzato l’attenzione sulla situazione del Napoli, con una trasferta difficile contro il Copenaghen e un calendario molto impegnativo nelle prossime settimane. Il giornalista ha messo in evidenza la necessità di un rinforzo a centrocampo per il Napoli, sottolineando la difficoltà di McTominay a ricoprire un ruolo che non gli è congeniale.

SUL MOMENTO DELLE SQUADRE – «È un momento in cui manca un po’ di gamba a tutti. Io ero a San Siro per il Milan e anche loro, che non fanno le coppe, stanno un po’ pagando. Le squadre che hanno fatto la Supercoppa sono tutte un po’ a corto di energie: l’Inter sta vincendo ma con risultati risicati, il Bologna è entrato in crisi».

SULLA PARTITA DEL NAPOLI E IL CALENDARIO INTENSO – «Il Napoli dovrà fare una partita intelligente, perché è una trasferta estrema, per clima e ambiente. Il Parken non è mai uno stadio semplice. Fa freddo, c’è questo sole freddo che inganna, e poi hai davanti una squadra molto motivata. In otto giorni il Napoli gioca tre partite decisive: Copenaghen, Juventus e Chelsea. È un momento cruciale e delicato, bisogna stringere i denti».

SUL RINFORZO A CENTROCAMPO – «Il Napoli è corto in mezzo al campo, Conte è corto soprattutto lì. Se arriverà un rinforzo, secondo me arriverà in mezzo. L’uscita di Lucca era abbastanza scontata: dopo l’espulsione di Eindhoven la sua considerazione è scesa molto. Su Lang mi aspettavo di più, soprattutto con l’attacco a tre. Pensavo avesse più spazio, invece evidentemente anche lui vuole giocare di più. Ma il vero problema del Napoli è la mediana: McTominay sta facendo praticamente il mediano per tutta la stagione ed è un giocatore che nasce con altre caratteristiche. Nel gioco di Conte sarebbe più utile fargli fare qualche metro in avanti e avere un centrocampista in più dietro».

