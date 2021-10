Baresi: « Vi racconto il mio Mondiale a Usa ’94, Sacchi un innovatore»

Nel corso di un’intervista concessa a La Nazione, Franco Baresi ha parlato del mondiale del 1994. Ecco le sue parole

SUL MONDIALE – «La delusione è stata tanta. Ma oggi so cosa ho fatto: da quel mondiale, che era la mia ultima occasione, sono uscito comunque vincente. Ho giocato reduce da un brutto infortunio. Dopo la scivolata e il menisco rotto, i giornali avevano titolato: Usa, addio Baresi. E invece alla finale ero in campo. Ancora oggi la gente mi chiede: come è stato possibile? Dietro un’impresa riuscita, è la risposta, ci sono tutte le prove dure che servono a fortificarsi. In Brasile oggi sono famoso quasi come in Italia».

SU SACCHI – «Un grande innovatore. Ci ha insegnato l’importanza dell’allenamento. Ha l’ambizione della vittoria, ma è attento a trasmettere professionalità e senso di responsabilità. Il concetto è: vinci, ma puoi durare e vincere ancora se hai basi solide».