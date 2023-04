Bandinelli a Dazn: «Abbiamo fatto una grandissima fase difensiva». Le parole del capitano dell’Empoli dopo il pareggio

Tommaso Bandinelli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le parole del capitano dell’Empoli:

4 PUNTI STRAPPATI A SAN SIRO – «Siamo molto contenti di aver portato un punto a casa. Abbiamo fatto una grandissima fase difensiva. Siamo orgogliosi di questo pareggio».

PERIZAN – «Faccio i complimenti a Samu, ha fatto una grandissima partita. Non è facile sostituire Vicario, sono felice per lui e per tutti noi. Venire qua e portare a casa un punto è veramente difficile perché il Milan ti mette in difficoltà su tutti i palloni».

MOTIVAZIONI – «Cerchiamo di giocarcela contro tutti, abbiamo lavorato sempre con unità e abbiamo voglia di giocarcela con tutte. Speriamo di fare più punti possibili da qua alla fine».