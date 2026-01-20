Bakker dopo Milan Femminile Fiorentina: «Meglio nel secondo tempo, ora testa alla Ternana. Sarà importante recuperare alcune ragazze»

Bakker dopo Milan Femminile Fiorentina: le parole dell’allenatrice delle rossonere al termine dei quarti di finale di andata di Coppa Italia

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha parlato al termine dell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina Femminile, gara disputata questa sera e chiusa sull’1-1. Le rossonere, guidate dalla tecnica olandese, hanno risposto con Giorgia Arrigoni al vantaggio iniziale viola di Emilie Woldvik, rimandando tutto al match di ritorno.

Al termine di Milan Femminile-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Coppa Italia, Suzanne Bakker ha analizzato la prestazione delle sue, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nel primo tempo e sui segnali di crescita mostrati nella ripresa. L’allenatrice rossonera ha poi spostato l’attenzione sul prossimo impegno di campionato contro la Ternana Women, tappa fondamentale prima di tornare a pensare alla coppa.

ANALISI DELLA PARTITA – «Nel primo tempo non è stato facile per noi, non abbiamo giocato bene perché siamo state troppo chiuse in difesa, avevamo questo blocco e non riuscivamo ad uscire e quindi a creare occasioni da rete. Nel secondo tempo è andato molto meglio. Anche tra di noi, siamo riuscite ad avere più palleggio e connessioni, e quindi più aggressività».

PROSSIMO IMPEGNO CONTRO LA TERNANA – «Come sempre, sarà importante recuperare alcune ragazze che non erano al meglio. Prima pensiamo alla Ternana, che sarà una partita difficile, poi penseremo al secondo round di Coppa ancora contro la Fiorentina».