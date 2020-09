Baiocchini: «Per Tonali al Milan c’è ancora da aspettare qualche giorno»

L’inviato di Sky, Baiocchini, ha fatto il punto riguardo sulla trattativa che porterà sicuramente Sandro Tonali al Milan

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport da Milanello, ha fatto il punto sulla trattativa per Tonali: «La trattativa per Tonali va definita, mancano solamente alcuni dettagli ma serve ancora qualche giorno. Le visite mediche potrebbero essere o alla fine di questa settimana o al massimo nella prossima. L’affare tuttavia non è in pericolo è diventerà un nuovo giocatore del Milan».

Per ufficializzare l’acquisto di Sandro Tonali, il Milan dovrà prima attendere che il centrocampista di Lodi rinnovi il contratto con il Brescia: una formalità per Cellino, vista la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto concordato con il Milan. Previste per le prossime 24 ore invece le visite mediche di Brahim Diaz.