Sky – Milan, Brahim Diaz domani potrebbe sostenere le visite mediche

Milan, Brahim Diaz potrebbe fare le viste mediche tra domani e dopodomani: in via di definizione l’accordo con il Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Daniele Baiocchini ha parlato del sempre più imminente arrivo di Brahim Diaz. Ecco le sue parole:

«Manca poco, pochissimo, siamo ad un affare in via di definizione per l’arrivo di Brahim Diaz al Milan. Arriverà in prestito con riscatto e controriscatto perché il Real Madrid non vuole perderne i diritti futuri. E’ un trequartista e può fare tutti i ruoli alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1 di Pioli, Guardiola voleva trattenerlo nel Manchester City ma lui voleva più spazio e ora è pronto a giocarsi le proprie carte al Milan. Già domani o dopodomani potrebbe effettuare le visite mediche».