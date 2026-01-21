Baiano incorona Allegri: «Lavoro straordinario con il Milan. Anche quando vince non va bene, cosa deve fare?»

Baiano difende il tecnico del Milan a “Maracanà” su TMW Radio: ecco le parole dell’ex calciatore

Il dibattito sul gioco espresso dal Milan di Massimiliano Allegri continua a dividere l’opinione pubblica, ma trova un difensore d’eccezione in Francesco Baiano. Ospite della trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, l’ex attaccante ha analizzato con pragmatismo l’operato del tecnico livornese sulla panchina rossonera. Baiano ha voluto sottolineare come, al di là dell’estetica, la capacità di Allegri di riportare il club ai vertici della classifica sia un merito indiscutibile che dovrebbe mettere a tacere le critiche.

Secondo Baiano, la narrazione attorno ad Allegri è spesso distorta da pregiudizi personali: «Un grande lavoro. Ci sono antipatie e simpatie… come si fa a criticare uno che quando prende le squadre, le porta sempre a lottare? Poi vince solo una». Il tecnico del Milan, infatti, è riuscito a dare solidità e continuità di risultati in un campionato estremamente competitivo.

Baiano, la filosofia del pragmatismo: il calcio spettacolo contro i titoli

Il punto centrale dell’intervento di Baiano riguarda la gestione delle grandi squadre, dove la pressione è massima e il tempo per gli esperimenti estetici è minimo. Per l’ex calciatore, la priorità di Allegri è coerente con la storia e le necessità di un club come il Milan.

«Allegri anche quando vince non va bene, ma cosa deve fare? Le sue squadre, si sa, non fanno calcio spettacolo. A lui interessa solo il risultato, ed ha ragione. E le big vanno allenate così, contano solo i risultati», ha ribadito Baiano con forza. La chiosa finale è una stoccata diretta a chi predilige la bellezza alla concretezza: «Chi parla di calcio spettacolo non sa fare l’allenatore». Per il momento, i fatti danno ragione al mister: il suo Milan è tornato a essere una macchina da punti.