Bacconi e l'elogio ad Allegri. Una filosofia precise, poche idee ma chiare: le sue parole sul tecnico rossonero

Milan Lazio, Impallomeni non ha dubbi. Le parole dell'ex calciatore in vista della sfida di San Siro

Milan Lazio, Ambrosini parla così dell'impatto di Rabiot. Un grande sviluppo per il centrocampista rossonero: le sue parole

Milan Lazio, Dia e le sue parole a Dazn. Umiltà e coraggio nella sfida contro i rossoneri

Tomori a Dazn: «Vogliamo trovare continuità dopo il derby. Sul lavoro dei difensori dico che...»

23 secondi ago

Allegri

Bacconi, a Dazn Bet Club, ha parlato così di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan. Dalla filosofia alle poche idee ma chiare

Adriano Bacconi, ex calciatore, allenatore e imprenditore, ha analizzato l’attuale situazione del Milan intervenendo a DAZN Bet Club, ponendo l’accento sul ruolo centrale di Massimiliano Allegri. Secondo Bacconi, l’impatto di Allegri sul Milan è tra i più incisivi del campionato, al pari di quello di Gian Piero Gasperini sull’Atalanta. Il motivo risiede nella chiarezza e nella semplicità delle idee tattiche adottate, che sono poche ma estremamente definite e ben inculcate nella squadra.

Allegri ha impostato il suo Milan su una filosofia precisa, a partire da un baricentro di partenza basso. Questo approccio mira a garantire solidità e sfruttare al meglio le ripartenze.

Bacconi Allegri: Scelte Mirate su Difesa e Centrocampo

Il sistema difensivo di Allegri si basa su tre difensori centrali, che devono eccellere nei duelli individuali. Una richiesta specifica è che uno di loro sia sempre pronto a “staccarsi” e ad agire come elemento d’interdizione nelle transizioni. Per questo ruolo cruciale, il prescelto è Pavlovic, che, secondo Bacconi, sta vivendo la sua migliore stagione da quando è arrivato al club. A centrocampo, le scelte sono state altrettanto nette: l’allenatore ha voluto bilanciare la fisicità di un giocatore come Rabiot con il “fosforo” e la visione di gioco di Modric, creando una mediana solida, intelligente e capace di reggere l’urto sia in fase di contenimento che in fase di costruzione rapida.

