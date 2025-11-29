Bacconi e l’elogio ad Allegri. Una filosofia precise, poche idee ma chiare: le sue parole sul tecnico rossonero

Bacconi, a Dazn Bet Club, ha parlato così di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan. Dalla filosofia alle poche idee ma chiare

Adriano Bacconi, ex calciatore, allenatore e imprenditore, ha analizzato l’attuale situazione del Milan intervenendo a DAZN Bet Club, ponendo l’accento sul ruolo centrale di Massimiliano Allegri. Secondo Bacconi, l’impatto di Allegri sul Milan è tra i più incisivi del campionato, al pari di quello di Gian Piero Gasperini sull’Atalanta. Il motivo risiede nella chiarezza e nella semplicità delle idee tattiche adottate, che sono poche ma estremamente definite e ben inculcate nella squadra.

Allegri ha impostato il suo Milan su una filosofia precisa, a partire da un baricentro di partenza basso. Questo approccio mira a garantire solidità e sfruttare al meglio le ripartenze.

Bacconi Allegri: Scelte Mirate su Difesa e Centrocampo

Il sistema difensivo di Allegri si basa su tre difensori centrali, che devono eccellere nei duelli individuali. Una richiesta specifica è che uno di loro sia sempre pronto a “staccarsi” e ad agire come elemento d’interdizione nelle transizioni. Per questo ruolo cruciale, il prescelto è Pavlovic, che, secondo Bacconi, sta vivendo la sua migliore stagione da quando è arrivato al club. A centrocampo, le scelte sono state altrettanto nette: l’allenatore ha voluto bilanciare la fisicità di un giocatore come Rabiot con il “fosforo” e la visione di gioco di Modric, creando una mediana solida, intelligente e capace di reggere l’urto sia in fase di contenimento che in fase di costruzione rapida.