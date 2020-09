Aulas scettico su Kalulu: «Maldini mi ha detto che farà fatica ad imporsi»

Aulas, presidente del Lione, è tornato a parlare dell’operazione che ha portato Kalulu a vestire la maglia del Milan in questa stagione

Intervenuto nel corso di una conferenza in una business school di Troyes, Jean-Micheal Aulas, presidente del Lione, ha parlato anche dell’operazione che ha portato Pierre Kalulu al Milan:

«Avevo un giovane che, l’anno scorso, era nella formazione Under 19. Doveva passare pro con il Lione ma, all’ultimo momento, è andato al Milan. In precedenza, avevo sentito il DS rossonero Paolo Maldini per un altro argomento e nel discorso mi ha detto che secondo lui farà fatica ad imporsi. Gli avevamo fatto una buona proposta, se n’è andato troppo in fretta».