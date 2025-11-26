Atletico Madrid Inter 2-1, i nerazzurri trovano la prima sconfitta in Champions League. Chivu beffato al 93esimo minuto

L’atmosfera incandescente del Metropolitano non ha intimorito l’Inter nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, con i nerazzurri che hanno approcciato la gara con grande tenacia. Nonostante un ottimo avvio, caratterizzato da due tiri di Dimarco nei primi tre minuti, l’equilibrio del match si è spezzato al 10′. L’Atletico è passato in vantaggio con Baena che ha corretto in rete un rimpallo su Carlos Augusto. Inizialmente, l’arbitro Letexier aveva fischiato un fallo di mano, ma, dopo la revisione VAR, ha scelto di tornare sulla sua decisione e convalidare la rete del vantaggio.

I nerazzurri hanno accusato il colpo, faticando a reagire. L’Atletico ha sfruttato gli spazi, in particolare con un imprendibile Giuliano Simeone, caduto in area a fine primo tempo senza ottenere il rigore. L’Inter ha provato a pareggiare ancora con Dimarco, il cui sinistro dal limite ha sfiorato la traversa, chiudendo il primo tempo sull’1-0 per i colchoneros.

Atletico Madrid Inter: Il Pareggio di Zielinski e la beffa al 93′

La ripresa è iniziata con un’Inter subito pericolosa: Bastoni ha lanciato Barella che ha colpito la parte alta della traversa. La pressione nerazzurra è stata premiata al 53′ con il gol del meritato pareggio. La rete è stata confezionata da Bonny, che ha liberato Zielinski, abile a toccare sotto misura per l’1-1. Trovato il pareggio, l’Inter ha arretrato il baricentro, lasciando maggiore iniziativa all’Atletico Madrid.

Il tecnico Simeone ha inserito forze fresche che hanno aumentato l’incisività dei padroni di casa, in particolare con Griezmann, che ha creato diverse occasioni non sfruttate. La partita sembrava destinata al pareggio, ma l’Inter non ha fatto i conti con José Gimenez: al minuto 93′, il difensore ha svettato su calcio d’angolo, mandando all’inferno la Beneamata con il gol del definitivo 2-1 per l’Atletico Madrid.