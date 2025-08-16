Athekame a Milan Tv: «Orgoglioso dell'opportunità che mi è stata data, ecco dove posso giocare. Ho già parlato con Allegri e...»

Athekame, nuovo acquisto del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: di seguito le dichiarazioni del terzino destro

Il calciomercato Milan continua a guardare con grande attenzione al mercato svizzero, che si sta rivelando una vera e propria miniera d’oro per il club rossonero. Dopo l’importante arrivo di Ardon Jashari, talentuoso centrocampista che ha già fatto parlare di sé per le sue qualità, ecco che un altro nome elvetico si aggiunge alla rosa di mister Massimiliano Allegri: Zachary Athekame. Il giovane e promettente terzino è ufficialmente sbarcato a Milanello, mettendo per il momento un punto esclamativo su una fase molto calda e dinamica della campagna acquisti del Diavolo.

L’operazione, orchestrata con maestria dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, testimonia la volontà del Milan di investire su talenti emergenti con prospettive di lungo periodo, affiancandoli a profili di maggiore esperienza per creare un mix vincente. L’attenzione verso il campionato svizzero e la nazionale Under 21 elvetica, da cui provengono entrambi i nuovi acquisti, evidenzia una strategia di scouting mirata e di grande lungimiranza.

SENSAZIONI – «Mi sento bene e in forma, sono molto orgoglioso di vestire questi prestigiosi colori. Non vedo l’ora di giocare».

COLORI ROSSONERI ANCHE AL NEUCHATEL – «Sì è vero, devo dire che il rossonero mi dona! Sono felice di poter indossare ancora questi colori».

MOLTO GIOVANE – «Sì è vero, credo di poter migliorare imparando molto dai miei compagni di squadra, perchè qui c’è molta esperienza. Sono contento di aver avuto questa opportunità».

JASHARI – «Sì, conosco Ardon dall’U21 della Svizzera. Ho già parlato con lui, non vedo l’ora di incontrarlo di nuovo a Milanello».

SERIE A – «Conosco la Serie A, è un campionato molto tattico e difficile. Io penso di portare personalità e carattere per cercare di aiutare la squadra nel migliore dei modi

DIFFERENZA TRA SVIZZERA E ITALIA – «Sono due campionati e paesi diversi, qui il calcio è molto tattico rispetto che da altre parti, sarò curioso di imparare tutto dai miei compagni».

RUOLO – «Sono un terzino destro, ma posso giocare come laterale alto nel 3-5-2».

ALLEGRI – «Sì ci siamo sentiti, mi ha detto che questo campionato è importante per i difensori, è un posto dove poter imparare bene la tattica. Io sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare».

AMBIZIONI – «Come già detto sono carico e voglioso di poter crescere e migliorarmi sotto tutti i punti di vista. Arrivo al Milan con grande determinazione e ambizione».

COSA PUO’ MIGLIORARE – «Sono giovane, ho molto da imparare ancora e credo che sarà tutto un discorso generale, non c’è qualcosa di specifico: migliorerò grazie a club e allenatore».