Atalanta Milan: Sandro Tonali MVP del match

Atalanta Milan: Tonali è stato eletto migliore in campo nel match vinto dai rossoneri al Gewiss Stadium contro i neroazzurri

Una serata da applausi. Tonali è stato eletto migliore in campo nel match vinto dai rossoneri al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Prestazione convincente di qualità abbinata a tanta quantità. Una crescita costante per il giovane centrocampista di Sant’Angelo Lodigiano.

La sua partita si sostanzia in numeri importanti – 80 minuti, 1 gol, 32 passaggi positivi, 7 palle recuperate – ma anche in atteggiamenti, in lucidità, in presenza costante nel gioco e scelte giuste nelle fasi delicate del match. A 21 anni, cresce di giorno in giorno, di partita in partita.