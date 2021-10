Atalanta Milan probabili formazioni: le possibili scelte di Pioli e Gasperini

È la vigilia di Atalanta Milan, match valido per la settima giornata di campionato, ecco le possibili scelte degli allenatori

Pioli darà a Franck Kessiè un turno di riposo. Il centrocampo, quindi, sarà formato dalla coppia di mediani Bennacer-Tonali. Al centro della difesa torna Kjaer che fa rifiatare Romagnoli che dovrebbe completare il reparto insieme a Calabria, Tomori e Theo Hernandez. In attacco invece saranno ancora Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao i protagonisti sulla trequarti rossonera alle spalle dell’unica punta Rebic

Gasperini recupera Toloi, Demiral e Palomino in difesa ed è pronto a schierarli tutti e tre dal primo minuto. Fuori Gosens dopo il ko rimediato in Champions League contro lo Young Boys. Muriel, dopo aver definitivamente smaltito l’infortunio, andrà in panchina: davanti c’è Zapata. Ecco, di seguito, la probabile formazione di domani contro il Milan:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Mahele; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Diaz, Leao, Rebic.