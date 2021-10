Esordio Messias: il brasiliano in campo al posto di Brahim Diaz

Al 74′ minuto di Atalanta Milan, match valido per la settima giornata di campionato arriva l’esordio con la maglia rossonera di Messias

Arriva l’esordio. Al 74′ minuto di Atalanta Milan, match valido per la settima giornata di campionato, Pioli sceglie di richiamare in panchina Brahim Diaz, autore della solita prestazione autorevole e manda in campo Messias, all’esordio con la maglia rossonera.

Un momento che il brasiliano aspettava da quando negli ultimi giorni di mercato e che un ritardo di condizione aveva ritardato fino ad oggi.