Atalanta-Milan, probabili formazioni: Pioli rinnova l’attacco senza paura, ormai è come se gli schemi fossero già saltati per tutti. Di seguito le probabili secondo goal.com.

ATTACCO RINNOVATO- Lo definiamo così oggi l’attacco di Pioli con Leao punta centrale al posto di Ibra e Rebic a supporto sulla sinistra. In realtà c’è poco di nuovo se non la novità che rappresenta questa scelta. Inizialmente pare dovesse essere Mandzukic a giocare dall’inizio, ad ogni modo ci sarà ancora tempo per decidere. Il resto della squadra non si tocca.

ATALANTA (3-4-1-2)- Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Kovalenko

MILAN (4-2-3-1)- G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Gabbia, Ibrahimovic