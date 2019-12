Atalanta-Milan, i precedenti a Bergamo tra le due squadre

Atalanta-Milan sarà il match di campionato che andrà in scena domani alle 12:30, ecco i precedenti a Bergamo tra le due squadre

Atalanta-Milan andrà in scena domani alle ore 12:30 e sarà un match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. I presupposti per una sfida intensa e ricca di reti all’Atleti Azzurri d’Italia ci sono tutti. Stando a quanto recitano le statistiche, il Milan ha trovato il gol in 26 delle ultime 27 trasferte di Serie A contro l’Atalanta, registrando solo quattro sconfitte nel parziale (16V, 7N).

Non solo, ma in tutte le ultime sei gare interne di campionato contro il club meneghino, gli orobici hanno sia segnato che incassato gol. Il pericolo, però, è in agguato per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini: soltanto la Juventus (27), infatti, ha vinto più gare esterne contro l’Atalanta in Serie A rispetto al club meneghino (23).

Fonte: Opta