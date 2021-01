Atalanta, la classifica di oggi del Milan figlia di quella sconfitta clamorosa

Atalanta, Pioli in un’intervista rilasciata a Skysport torna su quella sconfitta clamorosa del dicembre 2019, pro intervento sul mercato

5-0 CON L’ATALANTA – «Una sconfitta difficile da accettare per una squadra come noi, per un club come il Milan. E’ stata una dura lezione ma che ci ha permesso di crescere e fatto cambiare il modo di giocare e di interpretare le partite. Credo tuttavia che il nostro percorso sia nato a gennaio con il mercato fatto dalla dirigenza.