Pioli parla della sconfitta più dura: «La più dura lezione ricevuta»

Stefano Pioli parla della sconfitta più dura da quando allena il Milan: il famigerato 5-0 di Bergamo che segnò il cambiamento

Stefano Pioli torna a parlare ai microfoni di Sky Sport dell’indimenticata sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta dello scorso dicembre:

«Una sconfitta difficile da accettare per una squadra come noi, per un club come il Milan. E’ stata una dura lezione ma che ci ha permesso di crescere e fatto cambiare il modo di giocare e di interpretare le partite. Credo tuttavia che il nostro percorso sia nato a gennaio con il mercato fatto dalla dirigenza».