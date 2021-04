Atalanta, Gasperini: «Secondo posto? Bel traguardo. Se non sbagliamo non ci raggiungono»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto sui canali ufficiali del club in vista della partita contro il Sassuolo

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro in vista della partita contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni sulla classifica:

«Sicuramente è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero. Per difendere questa posizione dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore. Le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci».