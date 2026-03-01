Connect with us

HANNO DETTO

Assogna sul dopo Giroud: «Il Milan ha sbagliato il centravanti. Deve essere il prossimo step»

Published

25 minuti ago

on

By

giroud-ibrahimovic

Assogna sul dopo Giroud: «Il Milan ha sbagliato il centravanti. Deve essere il prossimo step». Le ultimissime

Al termine della combattuta sfida Cremonese-Milan, terminata col punteggio di 0-2 a favore degli ospiti, il noto giornalista e opinionista Paolo Assogna è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per analizzare la prestazione della formazione milanese. Il match, valido per il campionato di Serie A, ha visto il Diavolo soffrire più del previsto prima di imporsi grazie a un finale travolgente, nel quale ha brillato la stella di Rafael Leao.

Il commento su Rafael Leao

Il focus del commento di Assogna si è concentrato proprio su Rafael Leao, l’attaccante portoghese dalla velocità fulminea capace di spaccare la partita con le sue giocate imprevedibili. Nonostante una prova a tratti discontinua, il numero 10 rossonero ha trovato il gol del raddoppio nei minuti finali, chiudendo virtualmente la contesa.

PAROLE – «Facendo l’analisi delle grandi: c’è chi ha indovinato il centravanti e chi no. Come dice Corvino, nella vita puoi sbagliare la moglie ma non puoi sbagliare portiere e centravanti. Milan e Juve le metto insieme: chi sbaglia il centravanti ne paga le conseguenze. Un centravanti propositivo che poteva risolvere qualche partita con le piccole avrebbe disegnato un’altra classifica. Il prossimo step del Milan è questo qua. Gimenez per una serie di motivi inspiegabili non si è rivelato all’altezza: il dopo Giroud non è stato proprio ben gestito»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan5 secondi ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le condizioni di Bartesaghi, le parole di Allegri e Leao

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×