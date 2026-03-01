Assogna sul dopo Giroud: «Il Milan ha sbagliato il centravanti. Deve essere il prossimo step». Le ultimissime

Al termine della combattuta sfida Cremonese-Milan, terminata col punteggio di 0-2 a favore degli ospiti, il noto giornalista e opinionista Paolo Assogna è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per analizzare la prestazione della formazione milanese. Il match, valido per il campionato di Serie A, ha visto il Diavolo soffrire più del previsto prima di imporsi grazie a un finale travolgente, nel quale ha brillato la stella di Rafael Leao.

Il commento su Rafael Leao

Il focus del commento di Assogna si è concentrato proprio su Rafael Leao, l’attaccante portoghese dalla velocità fulminea capace di spaccare la partita con le sue giocate imprevedibili. Nonostante una prova a tratti discontinua, il numero 10 rossonero ha trovato il gol del raddoppio nei minuti finali, chiudendo virtualmente la contesa.

PAROLE – «Facendo l’analisi delle grandi: c’è chi ha indovinato il centravanti e chi no. Come dice Corvino, nella vita puoi sbagliare la moglie ma non puoi sbagliare portiere e centravanti. Milan e Juve le metto insieme: chi sbaglia il centravanti ne paga le conseguenze. Un centravanti propositivo che poteva risolvere qualche partita con le piccole avrebbe disegnato un’altra classifica. Il prossimo step del Milan è questo qua. Gimenez per una serie di motivi inspiegabili non si è rivelato all’altezza: il dopo Giroud non è stato proprio ben gestito»