AS – Brahim Diaz giocherà nel Milan: prestito senza riscatto

Secondo quanto affermato da AS, il Milan avrebbe acquisito a titolo temporaneo Ibrahim Diaz dal Real Madrid: niente riscatto per i rossoneri

Brahim Diaz è virtualmente un giocatore del Milan. Secondo quanto affermato da AS i rossoneri acquistano l’attaccante spagnolo a titolo temporaneo senza diritto di riscatto stabilito con i blancos.

Trasferimento annuale dunque per Brahim Diaz che, come afferma il portale spagnolo AS, non si legherà a titolo definitivo al Milan al termine della stagione. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante spagnolo la prossima settimana sarà a Milano per le visite mediche di rito.