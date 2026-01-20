Arrigoni nel post partita di Milan Fiorentina femminile: «Volevamo portare a casa una partita positiva in atteggiamento e lo abbiamo fatto. Ternana? Dobbiamo ripeterci»

Arrigoni nel post partita di Milan Fiorentina femminile, match terminato 1-1 e valido per i quarti di finale di andata di Coppa Italia Women

Giorgia Arrigoni, centrocampista del Milan femminile, ha parlato al termine del pareggio per 1-1 contro la Fiorentina nei quarti di finale di andata di Coppa Italia Women. La giocatrice rossonera, autrice del gol del pareggio, ha analizzato la partita e dato un’anteprima del match di campionato contro la Ternana.

Arrigoni ha sottolineato come il pareggio sia stato positivo, ma ha anche evidenziato che la squadra ha margini di miglioramento. Pur essendo contenta per la rete segnata, la centrocampista ha evidenziato come la squadra possa fare meglio, concentrandosi su una prestazione più concreta nei prossimi 90 minuti di ritorno.

SUL PAREGGIO CON LA FIORENTINA – «Abbiamo portato a casa un pareggio, è arrivato anche un gol, penso sia un caso (è il quarto, ndr), speriamo di continuare così. Volevamo portare a casa una partita positiva in atteggiamento, lo abbiamo fatto, ma possiamo fare meglio di così. Ci mancano 90 minuti e faremo di tutto per passare il turno».

SUL MATCH CONRTO LA TERNANA – «Dobbiamo ripetere questo atteggiamento, lo abbiamo capito a Parma, bisogna essere aggressivi e con voglia di fare. Dobbiamo ripeterci domenica perché dobbiamo rifarci, per guadagnare punti e posizione».