Arnautovic Milan, adesso si può: il Bologna ha deciso il futuro dell’attaccante, che piace molto ai rossoneri

Tra i profili seguiti dal Milan per rinforzare l’attacco della prossima stagione c’è senza ombra di dubbio Marko Arnautovic. L’austriaco, che piace e non poco a Maldini e Massara, potrebbe lasciare il Bologna in estate.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, infatti, il club rossoblu starebbe pensando di fare qualche cessione eccellente nel corso della prossima sessione per abbassare il monte ingaggi. Arnautovic, dunque, sembra destinato a partire.