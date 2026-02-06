Arizala Milan, il Ds del Medellin svela i retroscena: «I rossoneri lo volevano, ma non c’era un accordo. Si è innamorato subito del progetto Udinese»

Arizala Milan, il Ds del Medellin svela tutti i dettagli sull’affare saltato: dall’interesse nerazzurro al progetto Udinese

Il calciomercato invernale ha lasciato in dote storie di sorpassi e decisioni inaspettate, come quella che ha portato Juan Arizala a vestire la maglia dell’Udinese. In un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il direttore sportivo dell’Independiente de Medellin, Federico Spada, ha chiarito i motivi per cui il talentuoso classe 2005 ha sfumato l’approdo alla corte di Massimiliano Allegri. Nonostante il forte interesse del Milan, la trattativa non è mai arrivata alla fumata bianca definitiva, permettendo ai friulani di inserirsi con forza proprio a ridosso della finale di coppa colombiana.

«C’era il Milan prima dell’Udinese, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Il giorno prima della finale di coppa con l’Atletico Nacional è arrivata l’offerta dell’Udinese. Il ragazzo si è subito innamorato del progetto», ha spiegato Spada, sottolineando come la volontà del giocatore sia stata il fattore determinante.

Arizala Milan, la promessa della prima squadra e il richiamo colombiano

A fare la differenza non sono state le cifre, visto che l’Udinese ha pareggiato le condizioni economiche dei rossoneri, ma le prospettive di impiego immediato. Se al Milan Arizala avrebbe probabilmente vissuto un percorso fatto di prestiti per farsi le ossa, l’Udinese gli ha garantito l’inserimento istantaneo nel gruppo della prima squadra.

Inoltre, il fascino della tradizione colombiana a Udine ha giocato un ruolo chiave nella scelta finale del ragazzo. Spada ha poi rivelato che la concorrenza era foltissima, con interessi provenienti da mezzo mondo: «Nell’ultimo anno ci hanno chiamato varie squadre. Tre dall’MLS, il City Group, una squadra dal Belgio, c’è stato un interesse del Torino, l’offerta del Milan e ovviamente quella dell’Udinese». Alla fine, il desiderio di giocare con continuità in Serie A ha prevalso, lasciando il Milan di Allegri a bocca asciutta.

