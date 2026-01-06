Arizala, ufficiale l’arrivo all’Udinese. Tutti i motivi dietro la mancata fumata bianca col Milan

Arizala, il terzino è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Udinese: tutti i motivi dietro il mancato arrivo al Milan

Il primo verdetto del calciomercato invernale 2026 porta con sé una sorpresa amara per il club di via Aldo Rossi. Nonostante il Milan fosse in netto vantaggio e avesse già iniziato a organizzare la logistica per il viaggio in Italia del giocatore, Juan David Arizala è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Udinese. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il talento colombiano classe 2005 ha firmato con i friulani fino al 2030, preferendo il progetto bianconero a quello rossonero.

Il retroscena: perché è saltato l’affare

Il Milan aveva un piano ben strutturato per il terzino dell’Independiente Medellín, ma l’incastro burocratico e tecnico non ha convinto l’entourage del ragazzo:

Il piano rossonero: L’idea di Igli Tare era quella di tesserare Arizala, aggregarlo temporaneamente al Milan Futuro (impegnato nel campionato di Serie D) e poi girarlo immediatamente in prestito al Tolosa , in Ligue 1.

L’idea di era quella di tesserare Arizala, aggregarlo temporaneamente al (impegnato nel campionato di Serie D) e poi girarlo immediatamente in prestito al , in Ligue 1. L’ostacolo francese: Il trasferimento in Francia è naufragato poiché il club transalpino non disponeva di slot liberi per tesserare il giovane extracomunitario.

Il trasferimento in Francia è naufragato poiché il club transalpino non disponeva di slot liberi per tesserare il giovane extracomunitario. La scelta di Udine: Di fronte alla prospettiva di giocare nelle categorie inferiori o di finire in un limbo di prestiti, Arizala ha ceduto al pressing dell’Udinese, che gli ha garantito l’inserimento immediato in Prima Squadra per giocarsi le sue chance in Serie A.

Cosa cambia per il mercato del Milan

Nonostante la delusione per aver perso uno dei migliori talenti sudamericani nel ruolo di laterale sinistro, il mancato arrivo di Arizala apre nuovi scenari strategici per il Diavolo. La fumata nera libera infatti uno slot fondamentale per gli extracomunitari che il Milan potrà ora dirottare su altri obiettivi prioritari, come il centravanti Andrej Kostić del Partizan Belgrado.