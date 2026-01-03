Mercato Milan, sfuma definitivamente un colpo: Arizala ad un passo dall’Udinese

Mercato Milan, Moretto annuncia il colpo mancato: Arizala è ad un passo dalla firma con l’Udinese. Ecco i dettagli

Il mercato del Milan registra un colpo di scena in uscita per quanto riguarda i giovani talenti internazionali. Juan David Arizala, promettente terzino colombiano, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Un’operazione che, come spiegato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo canale YouTube, ha visto i friulani sorpassare la concorrenza rossonera proprio sul traguardo. Il Milan aveva infatti già «bloccato inizialmente» il calciatore, ma il piano di inserimento previsto dalla dirigenza di Via Aldo Rossi non ha convinto il ragazzo.

L’idea del club rossonero era chiara: far approdare Arizala in Italia per inserirlo inizialmente nel progetto Milan Futuro, permettendogli di adattarsi al calcio europeo in Serie C per poi valutarne il salto in prima squadra. Tuttavia, il colombiano ha manifestato esigenze diverse, preferendo una via più diretta verso il grande calcio.

Mercato Milan, il no al Milan Futuro e il blitz dell’Udinese

La trattativa è naufragata a causa delle diverse vedute sul percorso di crescita. Secondo Moretto, «il ragazzo ha deciso di non voler intraprendere questo percorso di gavetta nel Milan», rifiutando di fatto il passaggio nella squadra Under 23. Questa chiusura ha aperto un’autostrada all’Udinese, club da sempre attentissimo allo scouting in Sudamerica, che ha saputo approfittare della situazione con estrema rapidità.

I bianconeri hanno così «beffato i rossoneri», offrendo ad Arizala un contratto da professionista e la garanzia di essere aggregato immediatamente alla prima squadra in Serie A. La prospettiva di misurarsi subito con il massimo campionato italiano ha fatto pendere l’ago della bilancia verso il Friuli, privando il Milan di un elemento che era già stato virtualmente messo sotto contratto. Per l’Udinese si tratta dell’ennesimo colpo prospettico, mentre per il Milan resta il rammarico di aver perso un profilo seguito a lungo.