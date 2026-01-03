Mercato Milan, ore decisive per Nkunku! Il ds del Fenerbahce incontra Tare: i dettagli

Mercato Milan, si preannunciano ore calde per il futuro di Nkunku: il dirigente del Fenerbahce incontra Tare. I dettagli

Il futuro di Christopher Nkunku è giunto a un bivio fondamentale della stagione. L’attaccante francese si trova sospeso tra la permanenza al Milan, dove potrebbe giocarsi le sue carte nella seconda parte del campionato, e una nuova avventura in Turchia. Il Fenerbahçe ha manifestato un interesse concreto e, come riportato dall’esperto di mercato turco Yagiz Sabuncuoglu, la trattativa tra i due club è entrata nel vivo. La posizione dei rossoneri è chiara: il club di Via Aldo Rossi non sembra intenzionato a fare sconti, forte di una valutazione che non scende sotto i 30 milioni di euro.

L’accelerazione decisiva è avvenuta proprio nella giornata odierna. Il direttore sportivo del club turco, Devin Ozek, è volato a Milano per incontrare personalmente il ds rossonero Igli Tare. Un faccia a faccia necessario per limare le distanze e capire i margini di manovra di un’operazione che sposterebbe gli equilibri offensivi di entrambe le squadre in vista del mercato di riparazione.

Mercato Milan, nuova offerta in arrivo: il Fener tenta l’affondo

Il vertice tra Ozek e Tare ha confermato che «la trattativa tra i rossoneri e il Fener resta avviata e disposta a proseguire», a patto che vengano soddisfatte le richieste economiche del club italiano. Il Milan ha ribadito la propria fermezza sul prezzo del cartellino, costringendo i turchi a un ulteriore sforzo finanziario. Nelle prossime ore è attesa una nuova proposta ufficiale da parte del Fenerbahçe, che punterebbe ad avvicinarsi sensibilmente alla soglia dei 30 milioni richiesta.

Per Nkunku si tratterebbe di una scelta di vita e professionale non banale. Lasciare il Milan per approdare in una piazza calda come quella di Istanbul rappresenterebbe una sfida importante, ma molto dipenderà dalla capacità del club turco di soddisfare le pretese rossonere. Se l’offerta dovesse essere ritenuta congrua, l’affare potrebbe sbloccarsi rapidamente, regalando al Milan un importante tesoretto da reinvestire immediatamente sul mercato in entrata.