Archetti parla così dopo la vittoria del Milan: «Ulteriore avvertimento alle pretendenti per lo Scudetto»

Archetti parla così dopo l’importante vittoria del Milan sul campo del Cagliari. Ecco le parole del giornalista

Il 2026 del Milan si apre sotto il segno della concretezza. Secondo Pierfrancesco Archetti, firma de La Gazzetta dello Sport, la vittoria all’Unipol Domus è stata una dimostrazione di «orgogliosa solidità ed efficienza». Un successo che non serve solo a muovere la classifica, ma che funge da «ulteriore avvertimento» alle altre pretendenti allo scudetto. Il Milan si è riportato davanti all’Inter, gestendo con maturità i momenti difficili e colpendo con precisione chirurgica.

La mano di Massimiliano Allegri è evidente: una squadra capace di vincere «senza troppi numeri da circo», ma con una «studiata crudeltà». Il tecnico sembra aver finalmente risolto il problema della personalità contro le cosiddette “piccole”, portando a casa 6 punti pesanti tra Verona e Cagliari nel giro di pochi giorni.

Archetti, il fattore Leao e i numeri da record

L’uomo copertina è inevitabilmente Rafael Leao. Al rientro dopo quasi un mese, il portoghese ha dimostrato di essere ancora l’ago della bilancia: pur non essendo al top della condizione, ha trovato il «colpo del ko» a inizio ripresa. Per lui è il sesto centro in campionato, una rete che conferma una statistica impressionante: per la dodicesima volta in stagione, il Milan segna al primo tiro in porta effettuato.

I numeri complessivi certificano la forza della capolista:

(l’unica sconfitta resta quella del debutto). Imbattibilità esterna mantenuta, con soli 5 gol subiti fuori casa (miglior difesa del torneo in trasferta).

Il Milan di Allegri ora guarda tutti dall’alto e si prepara ad accogliere il Genoa a San Siro, con la consapevolezza di essere una squadra “aperta e battagliare” pronta a lottare punto su punto per il titolo.