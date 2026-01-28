Arbitro Bologna Milan, designato il fischietto del match

Arbitro Bologna Milan, ecco a chi sarà affidata la direzione del match della 23a giornata di Serie A. La designazione arbitrale completa

Sarà Gianluca Manganiello a dirigere la sfida tra Bologna e Milan, posticipo del martedì sera che chiuderà il programma della 23ª giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Pinerolo sarà affiancato dagli assistenti Rossi e Cavallina, con Pezzuto quarto uomo e la coppia Mazzoleni-Ghersini in sala VAR. Una designazione che evoca ricordi positivi per il club rossonero, che sotto la sua direzione vanta una tradizione di imbattibilità, un fattore che aggiunge ulteriore fiducia alla spedizione di Massimiliano Allegri.

La sfida del Dall’Ara si preannuncia però tutt’altro che semplice per il Milan, atteso da un ambiente caldissimo e da un avversario in salute. Allegri dovrà gestire con estrema cura le rotazioni, tenendo d’occhio anche l’impegno europeo che si avvicina. Nonostante le rassicurazioni dello staff medico, la condizione di alcuni elementi chiave resta il tema centrale a Milanello, dove si lavora intensamente per presentarsi in terra emiliana con la formazione più competitiva possibile e mantenere il passo delle prime della classe.

Arbitro Bologna Milan, rebus Pulisic e le scelte di Allegri

Il principale grattacapo per il tecnico livornese riguarda le condizioni della caviglia dell’attaccante statunitense, ancora non al meglio della condizione. «Pulisic sarebbe ancora dolorante a una caviglia. Per lui lavoro a Milanello per ritrovare la forma fisica migliore» riportano le ultime indiscrezioni, suggerendo che il numero 11 potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina per non rischiare complicazioni.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Nuovo nome per la difesa. Intanto si avvicina il riscatto di Jimenez