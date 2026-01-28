Arbitro Bologna Milan, precedenti e numeri di Manganiello per la sfida del Dall’Ara

Arbitro Bologna Milan, sono ufficiali le designazioni arbitrali per la gara valida per la 23ª giornata di Serie A. A dirigere il match sarà Manganiello

Arbitro Bologna-Milan, Manganiello e i precedenti stagionali: bilanci, numeri e incroci con rossoneri e felsinei in Serie A

Nel corso delle ultime stagioni, Manganiello ha diretto più volte sia il Milan sia il Bologna, maturando un’esperienza significativa in partite di medio-alta classifica. Il bilancio con i rossoneri è complessivamente equilibrato: nelle gare arbitrate dal fischietto piemontese, il Milan ha ottenuto risultati positivi con una buona continuità di prestazioni, mantenendo in genere un numero contenuto di sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda il Bologna, i precedenti raccontano di sfide spesso combattute e caratterizzate da ritmi elevati. Le partite dirette da Manganiello hanno visto una gestione improntata al dialogo e alla fluidità del gioco, con interventi disciplinari mirati e senza un ricorso eccessivo ai cartellini. Uno stile che potrebbe favorire una gara intensa ma corretta anche al Dall’Ara.

C’è poi un dato che spicca guardando alla stagione in corso: Manganiello non ha ancora arbitrato il Milan in questo campionato, elemento che rende la designazione particolarmente interessante. Il direttore di gara ha comunque mostrato continuità nelle valutazioni tecniche nelle altre uscite stagionali, confermando affidabilità e attenzione ai dettagli.

Con il supporto di un VAR esperto come Mazzoleni, la direzione arbitrale della sfida di Bologna sarà sotto osservazione, in un match che si preannuncia delicato e ricco di episodi.