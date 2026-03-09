André Milan, Romano spiega la situazione: «Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa vicenda. Rischia di saltare tutto»

André Milan, trattativa ancora in stallo con il Corinthians. Fabrizio Romano spiega tutti i dettagli e i possibili rischi sull’affare

La trattativa tra Milan e Corinthians per André, centrocampista brasiliano finito nel mirino del club rossonero, si è trasformata in un caso inatteso. Quello che sembrava un affare ormai definito è diventato improvvisamente motivo di discussioni e tensioni tra le parti coinvolte.

A fare chiarezza sulla vicenda è stato il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, intervenuto nel corso di una diretta sul proprio canale YouTube. Secondo quanto spiegato dal reporter, la situazione è destinata a risolversi nel giro di poco tempo, senza trascinarsi fino alla sessione estiva di mercato.

Fabrizio Romano ha spiegato così lo stato attuale della trattativa: «Per André siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate. Non ce la porteremo a giugno o luglio. Si risolverà a breve. Il Milan crede che il suo l’ha fatto, ha quei documenti firmati, ma non firmati dal presidente del Corinthians, sono firmati da altri dirigenti. Ma il Milan al momento non ha intenzione di modificare la sua offerta. O qualcuno fa un passo indietro in questa vicenda, o il Corinthians o qualcun altro, oppure rischia veramente di saltare l’operazione. Questo è lo stato dell’arte dell’operazione André».

A complicare ulteriormente la situazione sarebbero anche alcune interferenze esterne che hanno acceso il dibattito attorno al trasferimento del giocatore. Sempre Fabrizio Romano ha aggiunto: «Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa vicenda. Il Milan si era mosso a fari spenti e aveva preparato tutto, documenti compresi. Poi si ci si è messo l’allenatore, ci si è messa la stampa brasiliana, ci si mettono i tifosi, ci si mette un certo Depay e capite allora che sta cambiando anche la dimensione di questa operazione. Il Milan dice che il suo l’ha fatto, o si chiude così o rischia di saltare tutto».

La sensazione è che la vicenda possa arrivare presto a una conclusione, ma resta da capire se sarà con la chiusura dell’accordo o con la definitiva rottura della trattativa tra Milan e Corinthians.