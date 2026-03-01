André Milan, parla il DS del Corinthians: «C’è un’offerta? Sì. Tutti sanno che abbiamo bisogno di fare cassa, ma…»

André Milan, il DS del Corinthians parla dei rumors che coinvolgono i rossoneri: conferma la trattativa ma…

Dopo il match contro il Novorizontino, il direttore sportivo del Corinthians, Marcelo Paz, ha rotto il silenzio confermando l’interesse concreto del Milan per il giovane talento André. Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, il dirigente ha chiarito i termini economici dell’operazione, smentendo al contempo l’inserimento di altri club italiani: «C’è un’offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus. In questa trattativa, il giocatore è valutato 24 milioni di euro e il Corinthians possiede il 70% del suo cartellino» ha dichiarato Paz ai microfoni di ESPN.

L’accordo tra i club prevede una cifra fissa di 15 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 2 milioni di bonus legati a obiettivi da raggiungere prima del trasferimento. Se l’affare dovesse andare in porto, il centrocampista non lascerebbe il Brasile immediatamente, ma si trasferirebbe a Milano solo a metà anno. La cessione rientra in una strategia societaria necessaria per risanare le casse del club brasiliano, come confermato dallo stesso dirigente.

André Milan, la decisione finale spetta al presidente

Il futuro di André resta ora nelle mani della presidenza del “Timao”. Marcelo Paz ha sottolineato la complessità della scelta, bilanciando il valore tecnico del giocatore con le necessità finanziarie: «Se André potrebbe valere di più? Sì. Ma potrebbe anche valere di meno. È una decisione difficile da prendere. Tutti sanno che il Corinthians ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti» ha spiegato il DS. La decisione definitiva del presidente Stabile è attesa a breve per definire il primo rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri.