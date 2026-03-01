Connect with us

Mercato Milan, tutto i dettagli sull’affare Andrè: le cifre dell’offerta rossonera e cosa manca per chiudere

Mercato Milan, ecco tutti i dettagli dell’affare André con il Corinthians: le cifre dell’offerta rossonera e cosa manca per chiudere

Il Milan è a un passo dal definire il primo acquisto per la prossima stagione. Il club rossonero ha messo nel mirino André, talentuoso centrocampista classe 2005 di proprietà del Corinthians. L’operazione è in fase avanzatissima e i dettagli trapelati dal Brasile confermano la volontà del Diavolo di ringiovanire la mediana con profili di prospettiva internazionale.

L’offerta messa sul piatto dai dirigenti milanisti è di 15 milioni di euro fissi a cui si aggiungono 2 milioni di bonus. Questi ultimi scatteranno solo se il ragazzo collezionerà almeno 20 presenze da 45 minuti ciascuna con il club brasiliano prima del trasferimento. Il Milan acquisterà il 70% del cartellino, mentre i rappresentanti del giocatore hanno rinunciato al restante 30% per facilitare l’approdo in Italia. Inoltre, al Corinthians è stata garantita una clausola sulla futura rivendita del 20%.

Mercato Milan, i dettagli del contratto e il via libera finale

Per il giovane verdeoro è già pronto un contratto quinquennale. Nonostante l’entusiasmo della dirigenza brasiliana, manca ancora l’ultimo tassello: «Gran parte del management del Corinthians è soddisfatto della proposta del Milan, ma deve ancora arrivare il via libera definitivo del presidente Osmar Stabile» riportano le fonti vicine alla trattativa. Una volta ottenuto il “sì” presidenziale, André potrà sbarcare a Milano per le visite mediche.

